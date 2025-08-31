Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Где идут бои в Украине
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 14 атак россиян.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка и в сторону Нововасильевки.
На Купянском направлении было 9 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск.
На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва, Грековка, Карповка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Шандриголово, Дроновка.
На Северском направлении наши воины успешно остановили 7 атак противника вблизи Серебрянки.
На Краматорском направлении оккупанты 7 раз атаковали в районе Ступочек и в сторону Подольского.
На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Екатериновка и Полтавка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Лисовка, Зверево, Родинское, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в сторону населенных пунктов Покровск и Золотой Колодец.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Александроград, Малиевка, Шевченко, Зеленое Поле, Филиал, Ялта, в сторону населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха.
На Ореховском направлении россияне атаковали 5 раз. Они пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Россияне делают агрессивные заявления
- Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что Москва планирует дальнейшее продвижение на фронте осенью. Массированные атаки по Украине также продолжат. По словам Герасимова, Россия атакует "военные объекты".
- В Генштабе ВСУ отреагировали. Там указали: несмотря на заявления Герасимова, российские войска не получили полный контроль ни над одним крупным городом. Российская весенне-летняя кампания провалилась, а оккупанты несут большие потери. Насчет "высокоточных ударов" в ГШ ВСУ напомнили: Россия бьет по жилым домам.