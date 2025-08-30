Наразі оборону населеного пункту вдалося стабілізувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.
Яка ситуація у Новоселівці?
Протягом доби п'ятниці, 29 серпня, українським військовим вдалося стабілізувати власну оборону у вищезгаданому населеному пункті. Попри це, російські війська і досі намагаються потрапити на територію села через балку.
Ще позавчора ми фіксували там щонайменше 4 кац*пів, а вчора бійці Сил Оборони вже скинули фото свого побратима біля розбитих приміщень, де ще позавчора ховалися кац*пи,
– ідеться у повідомленні.
Наразі додаткових деталей з приводу ситуації на цій ділянці не вказують.
Що відбувається на фронті?
- Впродовж минулої доби на фронті сталось 172 боєзіткнення. За добу російські війська здійснили один ракетний та 76 авіаударів, використавши 4 ракети та 131 керовану авіабомбу. Також зафіксовано майже 4 500 обстрілів, серед яких 48 – із РСЗВ.
- Найскладніша ситуація залишається на Покровському та Новопавлівському напрямках. Водночас на півдні українські військові зірвали плани росіян щодо захоплення Оріхова та Гуляйполя, а на Сумщині їхній наступ повністю провалився.