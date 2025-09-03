Загалом впродовж минулої доби на фронті сталось 166 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті станом на 3 вересня?

За минулу добу росіяни завдали на фронті 81 авіаудару, скинули 150 КАБів. Крім цього, здійснили майже 5 000 обстрілів, зокрема 60 – із РСЗВ, та уразили 5 173 дронами-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаударів, загалом скинув 17 КАБів та здійснив 282 артилерійські обстріли, зокрема дванадцять – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 12 атак росіян. ЗСУ відбивали штурми противника у районах населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка, а також поблизу Моначинівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Карпівки, Колодязів, Торського, Діброви та Дронівки, Дробишевого.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося чотири бойові зіткнення. Росія намагалась просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Плещіївка, Попів Яр, Яблунівка, Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмів росіян в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки у напрямку населеного пункту Антонівка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

