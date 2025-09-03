Аналітики ISW розповіли про ситуацію на фронті / Колаж 24 Каналу

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті 1 – 2 вересня. Російські війська продовжують атаки на фактично всіх напрямках. Водночас Сили оборони дають ворогу відсіч: українським військам вдалося просунутися на Покровському напрямку.