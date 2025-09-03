Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Що відбувається на різних напрямках фронту?
- 2 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.
- Нещодавно українські війська мали успіхи на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 вересня, свідчать про те, що Сили оборони просунулися до річки Вовча на північному заході Вовчанська (на північний схід від Харкова).
- Натомість російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 вересня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися до центральної частини Мирового (на північний захід від Куп'янська) та, ймовірно, захопили населений пункт.
- 2 вересня росіяни також продовжили наступальні операції в напрямку Борової, але не здійснили підтвердженого просування.
- Українські війська здійснили просування на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 вересня, підтверджують їхні успіхи на південний схід від Зарічного (на схід від Лимана).
- 2 вересня російські війська продовжили атаки на Сіверському напрямку, але безрезультатно.
Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW
- Російська армія нещодавно просунулася в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 вересня, свідчать про те, що окупанти просунулися в південній Володимирівці (на південний захід від Дружківки).
- 2 вересня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але успіху не мали.
- Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи Генштабу ЗСУ, опубліковані 2 вересня, показують, як українські війська підіймають прапор у західному Удачному (на південний захід від Покровська), що свідчить про те, що Сили оборони нещодавно звільнили населений пункт.
- 2 вересня російські війська продовжили наступи в напрямках Новопавлівки та Великомихайлівки, однак підтверджених змін на лінії фронту немає.
- Цього ж дня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на сході Запорізької області на північний схід від Гуляйполя поблизу Темирівки, але не просунулися вперед.
- Окупанти також продовжували обмежені наступальні операції на заході Запорізької області, але безрезультатно.
- 1 та 2 вересня тривали обмежені атаки ворога на Херсонському напрямку, зокрема на схід від Херсона поблизу Антонівки, але росіянам просунутися не вдалось.
Війна Росії проти України: останні новини
- За даними аналітиків DeepState, у серпні 2025 року темпи російської окупації впали на 18%. Загарбниками було окуповано 464 квадратних кілометрів.
- Нещодавно Сили оборони успішно відбили спробу ворога прорватися в Мирноград. Противник намагався зайти до міста через Новоекономічне, використовуючи щонайменше один МТЛБ (плавучий бронетранспортер) та ще одну бойову машину піхоти невідомого типу.
- Росіяни також продовжують підтягувати резерви на Покровський напрямок. У ЗСУ повідомили про скупчення підрозділів морської піхоти ворога в регіоні.