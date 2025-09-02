Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив в ефірі 24 Каналу, які наслідки останніх атак на Кримській півострів. Він розповів, коли можна очікувати активні дії на фронті.

Читайте також У Криму Росія втратила унікальне супутникове обладнання, компенсувати втрати буде важко, – ВМС

На яких напрямках може наступати ворог?

Світан розповів, що під час атаки на аеродром у Сімферополі 30 серпня було знищено один вертоліт, а інший пошкоджено. Також знищення російського радіолокатора є роботою, що триває, з підготування, імовірно, серйозних авіаційних ударів.

Україна буквально через день знищує ворожі локатори – переважно у напрямку Криму або безпосередньо на півострові,

– сказав військовий експерт.

Тому, на його думку, імовірно, готується підґрунтя або для масованого авіаційного удару, або безпілотниками, можливо, у Криму, Новоросійську або Сочі

Найближчим часом – за тиждень – півтора – можливе загострення на фронті у росіян. Вони перекинули техніку, боєприпаси літньої воєнної кампанії, які вже в армійському тилу. Загострення може статися у тих місцях, які росіяни визначать напрямком оперативного удару,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Ворог може активізуватися на одному – двох напрямках, адже три він вже не потягне.

Це буде, імовірно, Покровськ – Слов'янськ. Для росіян дуже важливо вийти до Слов'янська, щоб спробувати добути воду для Донбасу з річки Сіверський Донець,

– наголосив Роман Світан.

Взяття Покровська для окупантів, на його думку, – одне з основних завдань для того, щоб повністю захопити Донецьку область та розширити сухопутний коридор на півдні.

Україна продовжує завдавати ударів по окупованому Криму