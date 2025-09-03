В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте 1 –2 сентября. Российские войска продолжают атаки на фактически всех направлениях. В то же время Силы обороны дают врагу отпор: украинским войскам удалось продвинуться на Покровском направлении.