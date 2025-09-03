Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 3 сентября?

За минувшие сутки россияне нанесли на фронте 81 авиаудар, сбросили 150 КАБов. Кроме этого, совершили почти 5 000 обстрелов, в частности 60 – из РСЗО, и поразили 5 173 дронами-камикадзе.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 8 авиаударов, в общем сбросил 17 КАБов и совершил 282 артиллерийских обстрела, в том числе двенадцать – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск.

На Купянском направлении вчера состоялось 12 атак россиян. ВСУ отражали штурмы противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, а также вблизи Моначиновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Карповки, Колодязов, Торского, Дибровы и Дроновки, Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отбили 17 атак противника вблизи Григорьевки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении вчера произошло четыре боевых столкновения. Россия пыталась продвигаться в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Плещеевка, Попов Яр, Яблоновка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмов россиян в районах населенных пунктов Маяк, Новое Шаховое, Вольное, Дачное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лысовка, Удачное, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Вольное, Родинское, Молодецкое и в сторону Покровска и Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Новохатское, Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Шевченко, Обратное и в сторону Камышевахи.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Последние новости с фронта