Трудова криза на окупованих територіях

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР), передає 24 Канал.

Окупаційні адміністрації продовжують закривати шахти та промислові підприємства, які колись були основою економіки Донбасу. Виробниче обладнання вивозять до Росії або передають російським компаніям, а частину працівників формально "скорочують", щоб приховати реальний рівень безробіття.

Люди працюють за їжу

За даними розвідки, більшість тих, хто ще має роботу, або зайняті тимчасово, або отримують мінімальну оплату, або працюють у структурах, підконтрольних російській окупаційній владі. Заробітну плату часто затримують або видають продуктовими наборами.

Частину людей змушують виконувати примусові роботи на так званих "військово-відновлювальних" об'єктах – у комунальних службах, на будівництві оборонних споруд та у ремонтних підрозділах російських військових.

Економіка регіону зруйнована

За оцінками ГУР, економіка регіону фактично зруйнована – промисловість не відновлюється, інвестиції відсутні, а всі ресурси спрямовуються на військові потреби Росії.

Зауважте. Рівень безробіття на окупованих територіях уже втричі перевищує показники початку 1990-х, а рівень життя населення залишається критично низьким.

