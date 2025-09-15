Поэтому в Мариуполе ездят на самых дешевых авто российского производства. Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Читайте также Неделя-две и все, – Андрющенко назвал оккупированные города, где топливо исчезнет насовсем

"Все те, кто были владельцами, в эвакуации. Или они потеряли машины во время осады. Достаток тех, кто остался, не позволяет им сегодня другие машины. Прежде всего их нет. Ты не можешь купить любую марку какого-то нижнего сегмента. Там были китайские, но сгнили. Это даже не тот сегмент, который представлен в Украине, а самая низкая марка", – сказал он.

Ситуация в Мариуполе ухудшается

Петр Андрющенко отметил, что у мариупольцев нет доходов. В 2022 году в это время в городе дельцы зарабатывали бешеные деньги – от 100 тысяч гривен в месяц. Деньги имели абсолютно на всем. В частности, на продуктах, на получении пенсий и тому подобное.

Пожилые женщины и мужчины получают украинскую пенсию. Нужно забрать ее наличными. Если это делать в Мариуполе, то ты платишь, например, 7%. Если в Бердянске, то 2%. Люди собирали карточки, ехали в Бердянск, получали наличные и раздавали деньги. Люди зарабатывали на этом от 100 тысяч в месяц только на этих вояжах. Если у тебя есть авто, ты едешь в каком-то Таганроге, набираешь колбасу, начинаешь торговать и так далее,

– объяснил он.

Город, где уже ничего не было, но еще оставались деньги, был идеальным полем для быстрого заработка. В то же время не было никаких законов, налогов, которые бы регулировали все эти процессы.

Многие хотели ехать туда и так зарабатывать. Но если сегодня Россия дает зарабатывать, то завтра все заберет, даже больше. Поэтому в 2023 все оборвалось. Сейчас людям едва удается сводить концы с концами. Экономика в Мариуполе постоянно падает еще ниже.

Что происходит в Мариуполе?