Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что в Мариуполе продолжается ожесточенная борьба между различными клонами. Говорится о представителях российского министерства обороны, спецслужбы и политиков из Санкт-Петербурга.
За что преступники борются в Мариуполе?
Дмитрий Забавин отметил, что одним из самых успешных видов бизнеса в Мариуполе является строительство, однако куратором всего является российский депутат Марат Хуснуллин.
Он получает "откаты" от всего строительства, где минобороны является заказчиком,
– сказал он.
Кроме того, по словам депутата, в городе царит питерский клан, остатки местного криминалитета и кадыровцы, которым отдали металлолом из разрушенных предприятий. Они его вывозят и продают.
Это банальная кража. Ресурсов в Мариуполе осталось, из-за действий оккупантов, мало, а тех, кто хочет все ограбить – много,
– подчеркнул Забавин.
Такая ситуация неизбежно приводит к тому, что между различными кланами возникают столкновения.
Что происходит во временно оккупированном Мариуполе?
В Мариуполе неизвестные лица подожгли российскую вышку. Там оккупанты установили оборудование для прослушивания. Это, вероятно, результаты украинского сопротивления, ведь многие люди там не принимает власть России.
Водохранилище, из которого в Мариуполь поставляли воду, почти высохло. Это серьезная гуманитарная проблема, которая беспокоит жителей города. Кроме того, такая ситуация может привести к потере экосистем и распространения инфекции.
В Мариуполе бездомные собаки нападают на людей. Это вызывает панику среди населения, ведь родители боятся за своих детей. Российские власти не пытаются решить эту проблему.