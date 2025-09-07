Про це в етері 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зазначивши, що у Маріуполі триває запекла боротьба між різними клонами. Мовиться про представників російського міністерства оборони, спецслужби та політиків із Санкт-Петербурга.
За що злочинці борються у Маріуполі?
Дмитро Забавін зазначив, що одним із найуспішніших видів бізнесу у Маріуполі є будівництво, проте куратором всього є російський депутат Марат Хуснуллін.
Він отримує "відкати" від всього будівництва, де міноборони є замовником,
– сказав він.
Крім того, за словами депутата, в місті панує пітерський клан, залишки місцевого криміналітету та кадирівці, яким віддали металолом зі зруйнованих підприємств. Вони його вивозять та продають.
Це банальна крадіжка. Ресурсів у Маріуполі залишилось, через дії окупантів, мало, а тих, хто хоче все пограбувати – багато,
– наголосив Забавін.
Така ситуація неминуче призводить до того, що між різними кланами виникають сутички.
Що відбувається у тимчасово окупованому Маріуполі?
У Маріуполі невідомі особи підпалили російську вишку. Там окупанти встановили обладнання для прослуховування. Це, ймовірно, результати українського спротиву, адже багато людей там не приймає владу Росії.
Водосховище, з якого до Маріуполя постачали воду, майже висохло. Це серйозна гуманітарна проблема, яка турбує мешканців міста. Крім того, така ситуація може призвести до втрати екосистем та розповсюдження інфекції.
В Маріуполі безпритульні собаки нападають на людей. Це спричиняє паніку серед населення, адже батьки бояться за своїх дітей. Російська влада не намагається розв'язати цю проблему.