Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу розповів, що ППО працює у самому середмісті Маріуполя. Втім, роботу систем чують не у всіх районах міста.

Що захищає російське ППО?

"Чують його не всі і не всі бачать, тому що це "не житлова зона". Зараз ми перевіряємо, що куди впало, чи є якісь результати", – зазначив Петро Андрющенко.

Він пояснив, що протягом кількох тижнів фіксують атаки на військову інфраструктуру міста. Втім, інформація про наслідки надходить із затримкою, зважаючи на умови, у яких перебувають українці.

"Але це вже добре, тому що втретє за останні півтора тижні в районі Маріуполя активно працює ППО", – додав Андрющенко.

Яка ситуація нині в Маріуполі?