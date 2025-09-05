Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу розповів, що ППО працює у самому середмісті Маріуполя. Втім, роботу систем чують не у всіх районах міста.
Що захищає російське ППО?
"Чують його не всі і не всі бачать, тому що це "не житлова зона". Зараз ми перевіряємо, що куди впало, чи є якісь результати", – зазначив Петро Андрющенко.
Він пояснив, що протягом кількох тижнів фіксують атаки на військову інфраструктуру міста. Втім, інформація про наслідки надходить із затримкою, зважаючи на умови, у яких перебувають українці.
"Але це вже добре, тому що втретє за останні півтора тижні в районі Маріуполя активно працює ППО", – додав Андрющенко.
Яка ситуація нині в Маріуполі?
- Росіяни використовують Маріуполь як військовий осередок та логістичний центр. Вони розбудовують кільцеву дорогу та планують звести військове підприємство.
- Українці, які залишилися в місті, перебувають у скрутному становищі. У місті бракує питної води, спостерігається нашестя безпритульних тварин, які кидаються на людей, а в колись елітних районах міста – виросли хащі.
- Російська окупаційна влада планує зруйнувати історичний центр міста. Наразі проводять формальне опитування. Взимку або навесні розпочнеться будівництво російських багатоповерхівок.