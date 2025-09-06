Зокрема продовжується реалізація стамбульських домовленостей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Андрія Юсова для Новини.LIVE.

Дивіться також Дивовижна історія: військовий повернувся з полону разом з котом

Що відомо про підготовку нових обмінів полонених?

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що робота над обмінами триває. Зокрема реалізуються стамбульські домовленості щодо обміну усіх важкопоранених бійців.

Стан здоров'я тих, хто повертається, за його словами, різний. Багато залежить від місця та умов утримання українських захисників.

Як минув минулий обмін полоненими?