Зокрема продовжується реалізація стамбульських домовленостей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Андрія Юсова для Новини.LIVE.
Що відомо про підготовку нових обмінів полонених?
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що робота над обмінами триває. Зокрема реалізуються стамбульські домовленості щодо обміну усіх важкопоранених бійців.
Стан здоров'я тих, хто повертається, за його словами, різний. Багато залежить від місця та умов утримання українських захисників.
Як минув минулий обмін полоненими?
На День Незалежності України, 24 серпня, відбувся комбінований обмін полоненими, в результаті якого звільнено як військових, так і цивільних. Удалося звільнити воїнів ЗСУ, НГУ, ТрО, ДШВ, ВМС, ПС, ДПСУ. Майже всі військові провели в полоні понад три роки. Звільнити цивільних допомогли Об'єднані Арабські Емірати.
Серед звільнених журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, парамедик-госпітальєр, волонтер, а також ті, хто був незаконно позбавлений волі ще до повномасштабного вторгнення.