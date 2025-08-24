Сенс таких допитів – приниження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

Що розповів звільнений з полону Хилюк?

З полону повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк. Він розповів про допити у полоні. Він заявив, що росіяни звинувачують лише в тому, що ти – українець.

Спершу його допитували у Брянській області – у тюрмі, що за 70 кілометрів від Чернігівщини. Перший допит стосувався подій 2014 року на Донеччині та Луганщині. На другому говорили вже про його ставлення до Майдану та томосу, питали, чи знає він про хімічну зброю в Україні та спецтабори з іноагентами.

Це було два юридично допити, де я ставив підпис. Усе решта це було самодіяльністю тюремників, щоб тебе попринижувати, дурні запитання позадавати,

– каже Хилюк.

Що відомо про звільнення з полону Дмитра Хилюка?