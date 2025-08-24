Смысл таких допросов – унижение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Что рассказал освобожденный из плена Хилюк?

Из плена вернулся журналист УНИАН Дмитрий Хилюк. Он рассказал о допросах в плену. Он заявил, что россияне обвиняют только в том, что ты – украинец.

Сначала его допрашивали в Брянской области – в тюрьме, что в 70 километрах от Черниговщины. Первый допрос касался событий 2014 года в Донецкой и Луганской областях. На втором говорили уже о его отношении к Майдану и томосу, спрашивали, знает ли он о химическом оружии в Украине и спецлагерях с иноагентами.

Это было два юридически допроса, где я ставил подпись. Все остальное это было самодеятельностью тюремщиков, чтобы тебя унизить, глупые вопросы позадавать,

– говорит Хилюк.

Что известно об освобождении из плена Дмитрия Хилюка?