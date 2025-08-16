Обсяг води значно менший за потреби, що загрожує дефіцитом і проблемами для екосистеми. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Маріупольську міську раду.

Що відомо про дефіцит води у Маріуполі?

У тимчасово окупованому Маріуполі Старокримське водосховище, яке є єдиним джерелом водопостачання міста, майже повністю обміліло. Місцеві жителі виклали відповідні фото у соціальних мережах, показавши, що води залишилося вкрай мало.

Приблизний дебіт водосховища – це 35 тисяч кубічних метрів на добу. А місту потрібно подавати 150 тисяч кубічних метрів. А пришвидшене обміління може призвести до того, що місто взагалі залишиться без води,

– пояснили в міськраді.

Майже висохле Старокримське водосховище / Фото з телеграму Маріупольської міської ради

Окупанти також визнають, що окрім дефіциту води, місто може зіткнутися з втратою риби та водних екосистем, а також підвищується ризик спалахів інфекцій.

Як зазначає місцева влада, до окупації Маріуполь отримував воду з каналу Сіверський Донець та резервного Старокримського водосховища. Пошкодження каналу під час вторгнення Росії змусило місто перейти лише на резервне водопостачання.

До речі, в українському Маріуполі питання водопостачання планували вирішити за допомогою масштабного інвестиційного проєкту з модернізації системи водозабезпечення та водовідведення. Він передбачав будівництво нової фільтрувальної станції.

Проєкт реалізовувався за підтримки уряду Франції і мав бути введений у 2023 – 2024 роках, однак війна завадила його втіленню.