Про це у розмові з 24 Каналом наголосив політолог Олег Саакян, підкресливши, що у цьому питанні громадська думка абсолютно тверда і українці вважають, що під час активних бойових дій, не маючи умов для проведення виборів, здійснювати цей процес не можна.

Трамп використовує тему виборів як елемент тиску

Політолог пояснив, що якщо зараз запитати у пересічного українця, чи хоче він виборів, він відповість негативно, але якщо запитати, чи хотів би він цього одразу після завершення війни й чи потрібні вони, то відповідь буде позитивною. Саакян зазначив, що вибори – це один з національних "видів спорту" України, наша держава за роки незалежності змінила 6 президентів, низку парламентів і скликань. Крім того, має досвід проведення позачергових парламентських виборів.

Тож не варто звинувачувати українців у тому, що вони не хочуть виборів чи не вміють їх проводити. Трамп абсолютно безвідповідально, як завжди, маніпулює позицією. Судячи з всього, він взагалі не цікавився і не намагався розібратися, що в Україні з виборами,

– вважає Саакян.

На думку політолога, президент Сполучених Штатів використовує тематику виборів в Україні як елемент тиску на українську владу і сатисфакції. Зі слів Саакяна, вчергове, вже і під час другої каденції, Трампу доводиться мати справу з Україною.

"Уявіть, є нарцис, який вважає себе чудовим підприємцем і гравцем у гольф, актором, центром всесвіту. Але поруч з ним завжди є Україна, якась держава на іншому кінці світу, яку чомусь всі хочуть, всі з нею зустрічаються. Король Британії про неї каже, Путін її хоче захопити… Увесь час він перебуває у ситуації, коли його доля на кожному етапі політичної кар'єри залежить від ситуації в Україні. Вона йому вже сниться", – озвучив Саакян.

Тому, коли лідер США говорить про необхідність виборів в Україні, то це свідчить про його бажання тиснути на неї. Він хоче показати, що саме він вирішує і впливає на цей процес. Політолог підсумував, що навряд чи Трамп знає, як провести вибори в Україні в умовах війни й безпекових ризиків, які нависають.

Зауважте! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок наголосив на тому, що відносини між Трампом і Зеленським складні й налагодити їх буде неможливо. Він переконаний, що лідер США знову заговорив про вибори, аби дати сигнал Зеленському, що якщо він не підпише мирну угоду, то замість нього це зробить хтось інший.

Вибори в Україні: як реагує на заяву Трампа Зеленський і ЄС?