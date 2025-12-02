Будь-яке політичне перезавантаження повинно відбуватись в умовах сталих безпекових гарантій та на підготовленій основі (закон, практики та інфраструктура під виклики перших повоєнних виборів). Вони захищатимуть Україну від російських впливів, технологій, грошей та провокацій під час кампанії. Про це пише Ольга Айвазовська, інформує 24 Канал.

Як Україні підготуватися до виборів після війни?

Вибори передбачають як пункт угод, коли мова про внутрішній конфлікт та громадянські війни, а не за результатом злочину агресії, вчиненого сусідом.

Я б пропонувала в порядку троллінгу туди ж додати вибори у Росії, але з дотриманням та гарантуванням європейських стандартів в регіоні ОБСЄ. А то якось зовсім непропорційно звучить.

Далі розповім, що Україні реально потрібно робити вже, щоб не запізнитись зі своєю спроможність захистити від Москви політичний процес

Офіційна група в парламенті щодо спеціального закону про перші повоєнні вибори. Це складний процес, якщо в ній будуть працювати влада, опозиція, експерти. Але рамка тут вже є поза геополітичними угодами навколо війни – Дорожня карта з функціонування демократичних інститутів та рекомендації Європейської комісії за результатами оцінки України щодо виконання зобов'язань, як країни-члена в ЄС.

Ніякої руки Москви – лише інтерес суспільства та держави рухатись західним вектором та захищати власну електоральну демократію за будь-якого крену геополітичного дискурсу.

Це також подолає конфлікт між владою та опозицією щодо повоєнних виборів, який точно виникне, якщо вся робота буде проведена в кулуарний спосіб.

Аудит Державного реєстру виборців, створення системи верифікації даних, зміни виборчої адреси для ВПО та українців закордоном, активна реєстрація виборців. Міграційні процеси космічних масштабів, з якими Україна ніколи не мала справи, можуть бути якісно пропрацьовані лише, якщо кожен виборець завчасно перед виборами матиме можливість заявити та реалізувати свою політичну волю.

Якщо зміна виборчої адреси буде проведена вже в ході кампанії, то жодна система не зможе переварити цей масштаб. Також держава матиме тоді належну статистику щодо того, для якої кількості виборців і де потрібно відкривати виборчі дільниці за кордоном.

Гарантії виборчих прав всіх категорій громадян, зокрема й військових, і не лише активне виборче право обирати, а і бути обраними.

Безпека та організаційна підготовка вплинуть на якість та довіру до процесу максимально. Кожен учасник процесу (від виборця до організатора) повинен розуміти базові протоколи безпеки та реагування, адже форм впливів та зривів буде чимало, серед яких терористичні загрози, російські гроші та інформаційні впливи.

Цих пунктів є близько сотні, але почнімо з аполітичного та базового. Роботи дуже багато.