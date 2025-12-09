Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Олег Саакян, подчеркнув, что в этом вопросе общественное мнение абсолютно твердое и украинцы считают, что во время активных боевых действий, не имея условий для проведения выборов, осуществлять этот процесс нельзя.

Трамп использует тему выборов как элемент давления

Политолог объяснил, что если сейчас спросить у рядового украинца, хочет ли он выборов, он ответит отрицательно, но если спросить, хотел бы он этого сразу после завершения войны и нужны ли они, то ответ будет положительным. Саакян отметил, что выборы – это один из национальных "видов спорта" Украины, наше государство за годы независимости сменило 6 президентов, ряд парламентов и созывов. Кроме того, имеет опыт проведения внеочередных парламентских выборов.

Поэтому не стоит обвинять украинцев в том, что они не хотят выборов или не умеют их проводить. Трамп абсолютно безответственно, как всегда, манипулирует позицией. Судя по всему, он вообще не интересовался и не пытался разобраться, что в Украине с выборами,

– считает Саакян.

По мнению политолога, президент Соединенных Штатов использует тематику выборов в Украине как элемент давления на украинскую власть и сатисфакции. По словам Саакяна, в очередной раз, уже и во время второй каденции, Трампу приходится иметь дело с Украиной.

"Представьте, есть нарцисс, который считает себя великолепным предпринимателем и игроком в гольф, актером, центром вселенной. Но рядом с ним всегда есть Украина, некое государство на другом конце света, которую почему-то все хотят, все с ней встречаются. Король Британии о ней говорит, Путин ее хочет захватить... Все время он находится в ситуации, когда его судьба на каждом этапе политической карьеры зависит от ситуации в Украине. Она ему уже снится", – озвучил Саакян.

Поэтому, когда лидер США говорит о необходимости выборов в Украине, то это свидетельствует о его желании давить на нее. Он хочет показать, что именно он решает и влияет на этот процесс. Политолог подытожил, что вряд ли Трамп знает, как провести выборы в Украине в условиях войны и рисков безопасности, которые нависают.

