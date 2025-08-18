Так, головним завданням Зеленського є запропонувати шлях до миру, уникаючи при цьому умов, які Україна не здатна виконати. Натомість український лідер готовий піти на певні поступки. Про це інформує 24 Канал із посиланням на FT.

На які поступки готовий Володимир Зеленський?

Президент Зеленський відкидає умови виведення українських військ з територій Донецької та Луганської областей. Однак він може говорити про "прийнятні компроміси" стосовно нинішньої лінії фронту – варіанти, які могли б сприйняти українці.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор рекомендує Зеленському зберігати стриманість, але водночас зберігати сильну й впевнену позицію стосовно готовності України захищати себе від російської агресії.

Деякі європейські дипломати мають побоювання через терміновість проведення переговорів між лідерами держав, адже подібних прецедентів не було з часів, що передували війні в Іраку. Водночас у Європі заявляють, що залишатимуться на боці України.

Американські та українські чиновники сумніваються, що президенту України вдасться переламати хід подій у Вашингтоні. Радять йому апелювати до бажання Трампа залишитися "миротворцем" у світовій історії, щоб не допустити кроків, які можуть обернутися зрадою України.

Українська сторона попереджає: поступки Кремлю лише спровокують нові атаки, а спроби забрати решту Донбасу – це червоні лінії.

Зустріч Зеленського й Трампа важлива й в аспекті шансу поліпшення відносин між країнами після попереднього скандального випадку в лютому 2025 року.

Що відомо про попередню зустріч президентів у Білому домі?