Американський лідер відповів, чи наказував Зеленському це зробити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чи вимагав Трамп, щоб Зеленський покинув Білий дім

Президент Сполучених Штатів відмовився відповідати на запитання про те, чи наказував Зеленському покинути Білий дім.

Я не повинен вам це говорити. Мені здається, ти знаєш відповідь на це питання,

– сказав Трамп журналісту.

Окрім цього, на думку Трампа, Зеленський "перегнув палку" і зовсім "не виглядає як людина, яка прагне миру". Водночас президент США заявив, що Сполучені Штати хочуть закінчення війни та наполіг на негайному припиненні вогню.

Американський лідер додав, що для того, аби відновити переговори з США, український глава держави "має сказати, що хоче укласти мир" та перестати критикувати російського диктатора Путіна.