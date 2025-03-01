Окрім цього, глава держави подякував Америці за підтримку та заявив, що держава цінує її. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента для Fox News.

Дивіться також Зеленський відповів, чи зможе налагодити відносини з Трампом

Що буде з Україною без допомоги США

Зеленський каже, що Україні буде досить важко без підтримки Сполучених Штатів. Однак, він зазначає, що українці не можуть здатися та втратити свою країну.

Ми сподіваємось, що наші європейські партнери нам допоможуть. І так само ми сподіваємось на гарантії безпеки від США. І тільки після наявних гарантій ми можемо перейти до дипломатії з Росією,

– каже президент.

Водночас Зеленський також підкреслив, що Україна повинна мати сильну позицію на переговорах та зауважив, що готовий підписати угоду про корисні копалини, але вважає її недостатньою. Президент також додав, що не може змінити ставлення українців до росіян, адже окупанти вбивають їх.