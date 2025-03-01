Американский лидер ответил, приказывал ли Зеленскому это сделать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Требовал ли Трамп, чтобы Зеленский покинул Белый дом

Президент Соединенных Штатов отказался отвечать на вопрос о том, приказывал ли Зеленскому покинуть Белый дом.

Я не должен вам это говорить. Мне кажется, ты знаешь ответ на этот вопрос,

– сказал Трамп журналисту.

Кроме этого, по мнению Трампа, Зеленский "перегнул палку" и совсем "не выглядит как человек, который стремится к миру". В то же время президент США заявил, что Соединенные Штаты хотят окончания войны и настоял на немедленном прекращении огня.

Американский лидер добавил, что для того, чтобы возобновить переговоры с США, украинский глава государства "должен сказать, что хочет заключить мир" и перестать критиковать российского диктатора Путина.