Так, главной задачей Зеленского является предложить путь к миру, избегая при этом условий, которые Украина не способна выполнить. Зато украинский лидер готов пойти на определенные уступки. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на FT.

На какие уступки готов Владимир Зеленский?

Президент Зеленский отвергает условия вывода украинских войск с территорий Донецкой и Луганской областей. Однако он может говорить о "приемлемых компромиссах" относительно нынешней линии фронта – варианты, которые могли бы воспринять украинцы.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор рекомендует Зеленскому сохранять сдержанность, но одновременно сохранять сильную и уверенную позицию относительно готовности Украины защищать себя от российской агрессии.

Некоторые европейские дипломаты имеют опасения из-за срочности проведения переговоров между лидерами государств, ведь подобных прецедентов не было со времен, предшествовавших войне в Ираке. В то же время в Европе заявляют, что будут оставаться на стороне Украины.

Американские и украинские чиновники сомневаются, что президенту Украины удастся переломить ход событий в Вашингтоне. Советуют ему апеллировать к желанию Трампа остаться "миротворцем" в мировой истории, чтобы не допустить шагов, которые могут обернуться предательством Украины.

Украинская сторона предупреждает: уступки Кремлю лишь спровоцируют новые атаки, а попытки забрать остальной Донбасс – это красные линии.

Встреча Зеленского и Трампа важна и в аспекте шанса улучшения отношений между странами после предыдущего скандального случая в феврале 2025 года.

Что известно о предыдущей встрече президентов в Белом доме?