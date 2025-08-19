Американский лидер не открыл письмо, полученного от Зеленского. Позже он объяснил журналистам, что сделал это "намеренно", передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Почему Трамп не открыл письмо, которое передал Зеленский?

Говоря о письме от Елены Зеленской, Трамп рассказал Fox News, что письмо ему передали в запечатанном виде.

Мелания сказала мне, что это было абсолютно прекрасное письмо. Это было прекрасное письмо, я уверен,

– сказал политик.

Напомним, что во время саммита на Аляске 15 августа Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от Мелании Трамп. В нем она призвала диктатора "защищать невиновность детей".

Заметим, что Россия незаконно вывезла из Украины более 150 тысяч детей. В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в насильственной депортации и перемещении населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины.