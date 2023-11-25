Об этом 24 Каналу заявил правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лысянский, отметив, что сейчас над возвращением малышей работают. Речь идет, в частности, об Украине и международных коалициях.
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"Возвращение детей нужно ускорять. Все должны понимать, что это будет возможно только с помощью наших ВСУ", – подчеркнул правозащитник.
Ранее оккупанты говорили, что похитили 100 – 150 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины. Их усыновляют, в частности, российские чиновники.
"У них такой "тренд". Называется "поддержи царя – укради украинского ребенка на оккупированных территориях", – добавил основатель ОО "Восточная правозащитная группа".
Так недавно глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов удочерил депортированную девочку, вывезенную из Херсона во время оккупации.
У нас были данные о 714 тысячах детей, которые вывезены были с временно оккупированной территории Украины. Это они показывали в своих бюллетенях. Но когда мы это обнародовали, они сразу сменили на 100 тысяч в декабре 2022 года. А с марта 2023 полностью не дают эти цифры,
– сказал Лысянский.
Россия спонсирует похищение украинских детей
Депортация украинских детей продолжается. Оккупанты сменили "технологию". Теперь их данные они интегрировали в "банки" детей-сирот. Так россияне выбирают ребенка и приезжают за ним.
Кроме того, в стране-агрессоре за каждого похищенного ребенка платят из федерального и регионального бюджета. Если российская семья усыновила или взяла под опеку двоих и более детей, то она может участвовать в "специальных программах".
Они бывают как регулярные, так и одноразовые. Все это формируется на уровне российских региональных ведомств. Так проводят очень большие деньги.
"Есть понятие в России как "постоянная семья усыновления". У некоего замминистра социальной политики есть такая "семья". Он видит – деньги зашли, программа есть. Звонит "семье": "Давайте усыновляйте ребенка, выплаты 50/50". Эта система прогрессирует", – отметил основатель ОО "Восточная правозащитная группа".
Оккупанты похищают детей
- Россия с начала полномасштабной войны против Украины незаконно вывозит на свою территорию детей с временно оккупированных территорий Украины. Поэтому Международный уголовный суд в марте 2023 года издал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой.
- Как отметили в Йельском университете, с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла на территорию Беларуси более 2,4 тысяч украинских детей. Речь идет о детях от 6 до 17 лет. Это предварительные данные, ведь реальное количество депортированных детей может быть значительно выше.
- В Украину вернули 18-летнего Богдана Ермохина. Парня из временно оккупированного Мариуполя похитили россияне. В России ему вручили повестку.