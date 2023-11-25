Про це 24 Каналу заявив правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, зауваживши, що нині над поверненням малечі працюють. Мовиться, зокрема, про Україну та міжнародні коаліції.
До теми Діти для еліти: як росіяни усиновлюють маленьких українців
"Повернення дітей треба пришвидшувати. Усі повинні розуміти, що це буде можливо лише за допомогою наших ЗСУ", – наголосив правозахисник.
Раніше окупанти говорили, що викрали 100 – 150 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій України. Їх усиновлюють, зокрема, російські чиновники.
"У них такий "тренд". Називається: "Підтримай царя – вкради українську дитину на окупованих територіях", – додав засновник ГО "Східна правозахисна група".
Так нещодавно голова партії "Справедлива Росія – За правду" Сєргєй Миронов удочерив депортовану дівчинку, яку вивезли із Херсону під час окупації.
У нас були дані про 714 тисяч дітей, які вивезені були з тимчасово окупованої території України. Це вони показували у своїх бюлетенях. Але коли ми це оприлюднили, вони одразу змінили на 100 тисяч у грудні 2022 року. А з березня 2023 року повністю не дають ці цифри,
– сказав Лисянський.
Росія спонсорує викрадення українських дітей
Депортація українських дітей продовжується. Окупанти змінили "технологію". Тепер їхні дані вони інтегрували у "банки" дітей-сиріт. Так росіяни обирають дитину й приїжджають за нею.
Окрім того, у країні-агресорці за кожну викрадену дитину платять з федерального та регіонального бюджету. Якщо російська родина усиновила або взяла під опіку двох і більше дітей, то вона може брати участь у "спеціальних програмах".
Вони бувають як регулярні, так і одноразові. Усе це формується на рівні російських регіональних відомств. Так проводять дуже великі гроші.
"Є поняття у Росії як "постійна сім'я усиновлення". У якогось замміністра соціальної політики є така "сім'я". Він бачить – гроші зайшли, програма є. Телефонує "сім'ї": "Давайте всиновлюйте дитину, виплати 50/50". Ця система прогресує", – зазначив засновник ГО "Східна правозахисна група".
Окупанти викрадають дітей
- Росія від початку повномасштабної війни проти України незаконно вивозить на свою територію дітей з тимчасово окупованих територій України. Через це Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року видав ордер на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.
- Як зазначили у Єльському університеті, від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла на територію Білорусі понад 2,4 тисячі українських дітей. Мовиться про дітей від 6 до 17 років. Це попередні дані, адже реальна кількість депортованих дітей може бути значно вищою.
- До України повернули 18-річного Богдана Єрмохіна. Хлопця із тимчасово окупованого Маріуполя викрали росіяни. У Росії йому вручили повістку.