Перед началом многосторонней встречи политики сидели за столом в Банкетном зале. В комнате начали собираться журналисты, передает 24 Канал со ссылкой на Today.it.

Что известно о конфузе с Джорджией Мелони?

На видео, распространенном в сети, слышно, как итальянский премьер обращается к президенту США и благодарит его за то, что он "такой справедливый". Затем в разговор вступает президент Финляндии Александр Стубб. Он интересуется у Трампа, приходится ли ему ежедневно проводить открытые мероприятия с журналистами. Тот отвечает, что делает это постоянно.

Тогда Мелони замечает, что президенту США нравится выступать перед прессой. "Я же никогда не хочу общаться с итальянской прессой", – признается потом политик.

Когда же настало время вопросов от журналистов, Трамп поинтересовался у присутствующих, нет ли среди них желающих ответить на несколько вопросов. В тот же миг Мелони прошептала ему на ухо: "Думаю, лучше нет, нас слишком много, и это займет слишком много времени".

Тот самый разговор Мелони и лидеров: смотрите видео

Премьер Италии была не единственным политиком, которая попала в конфуз с микрофоном в тот день. Там один из них случайно зафиксировал кусок разговора Трампа и Макрона. Вероятно, они говорили о Владимире Путине. "Я думаю, что он хочет заключить сделку для меня. Вы понимаете? Как бы это безумно не звучало", – говорил президент США, считая, что, кроме собеседника, его никто больше не слышит.