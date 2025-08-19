Американський лідер не відкрив листа, отриманого від Зеленського. Пізніше він пояснив журналістам, що зробив це "навмисно", передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Дивіться також Під час зустрічі у Білому домі один з мікрофонів випадково записав зізнання Джорджії Мелоні

Чому Трамп не відкрив листа, який передав Зеленський?

Говорячи про лист від Олени Зеленської, Трамп розповів Fox News, що лист йому передали у запечатаному вигляді.

Меланія сказала мені, що це був абсолютно прекрасний лист. Це був прекрасний лист, я впевнений,

– сказав політик.

Нагадаємо, що під час саміту на Алясці 15 серпня Дональд Трамп передав Володимиру Путіну листа від Меланії Трамп. У ньому вона закликала диктатора "захищати невинність дітей".

Зауважимо, що Росія незаконно вивезла з України понад 150 тисяч дітей. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна і дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у насильницькій депортації і переміщенні населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.