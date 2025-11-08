В то же время действующий министр обороны Германии остается самым популярным политиком страны, несмотря на постоянную критику внутри социал-демократической партии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Поддерживают ли слова Писториуса в Германии?

Министр обороны Германии хочет, чтобы страна стала "kriegstüchtig" – готовой к войне. Писториус говорит о необходимости укрепления обороны на фоне агрессии России и требований США, чтобы Европа больше вкладывалась в собственную безопасность.

После Второй мировой войны Германия определяла себя как "мирный проект", но сейчас отмечают, что армия недостаточно укомплектована, слабо подготовлена и с небольшой численностью. Бундесверу не хватает около 80 тысяч военных до запланированных 260 000 в ближайшие 10 лет.

Немцы хотят быть как Швейцария: экономически успешными, но как можно более политически нейтральными. Мы не готовы снова серьезно думать о войне,

– добавил однопартиец Писториуса Зигмар Габриэль.

Писториус предлагал модель добровольной службы. Таким образом немецкий министр пытался найти баланс между позицией своей партии, которая выступает против призыва, и реальностью, где бундесвер может не набрать достаточное количество солдат только путем добровольного набора. Инициативу Писториуса заблокировал Христианско-демократический союз.

Коалиция позже представила новую идею с возможностью лотереи призыва. Теперь министр не поддержал такой вариант.

Готовятся ли в Европе к войне?