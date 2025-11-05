Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express. Аналитики оценили слабые стороны союзнических сил и последние заявления командующего воздушными силами Швеции Йонаса Викмана.
Готово ли НАТО к войне в Европе?
Представитель воздушных сил Швеции поделился своими мыслями на конференции Defence IQ, проходящей с 4 по 7 ноября. Он считает, что НАТО рискует проиграть вероятный "решающий конфликт в Европе".
Викман отметил необходимость быстрого развития и внедрения инноваций, а также обучение под давлением и существенного изменения темпов разработки вооружения. Слова военного цитирует Breaking Defense.
Теперь в войне побеждает тот, кто быстрее учится, а настоящий "мастер-класс" по быстрой адаптации можно увидеть в Украине. Поэтому речь идет не только о внедрении новых образцов оружия, но и эксплуатацию старых.
Тактика эволюционирует каждую неделю. Практически ни одно оружие, которым мы когда-то поддерживали Украину, сегодня не используют так, как было запланировано,
– подчеркнул Викман.
Что говорят аналитики?
В Defence Express заметили, что такая интерпретация событий, вероятно, является несколько "преувеличенной", однако выводы шведского военного можно считать "вполне правильными".
Важным фактом является то, что в НАТО все чаще обращают внимание на вот такие важные концептуальные моменты и пытаются выделить и улучшить собственные слабые стороны,
– считают аналитики.
Например, ярко продемонстрировала слабые стороны Альянса история с вторжением неизвестных дронов в воздушное пространство стран-членов. Если кому-то для уничтожения "шпионов" не хватало политической воли, то другим – реальных возможностей и законодательной базы, где нужны быстрые изменения с учетом текущей ситуации.
Вспомнили эксперты и о закупке вооружения. Некоторые государства уже имеют практику или по крайней мере публично озвучили планы закупать только то, что прошло апробацию в реальных боевых условиях. К слову, Дания планирует покупать только оружие, которое продемонстрировало свою эффективность на фронте в Украине.
Что известно о неизвестных дронах в Европе?
- Напомним, ранее неизвестные беспилотники зафиксировали во многих европейских странах – Бельгии, Германии, Испании, Эстонии и тому подобное. Из-за вторжения некоторые аэропорты приостанавливали работу.
- Эксклюзивно для 24 Канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал, что даже маленькие беспилотники отныне будут нести опасность в условиях гибридных войн и даже масштабных вооруженных агрессий. Также эксперт предположил, что с помощью подобных инцидентов Россия проверяет Запад на прочность.
- К слову, в Бельгии неизвестные дроны кружили над одним из важнейших объектов страны – авиабазой Кляйне-Брогель. Однако меры противодействия оказались недостаточными, БпЛА потеряли. Это вызвало беспокойство среди других западных государств.