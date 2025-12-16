Соответствующее заявление президент Украины сделал во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.

Актуально Украина не признает Донбасс российским ни де-юре, ни де-факто, – Зеленский

Что будет, если Путин отвергнет мирный план?

Глава государства сравнил возможные последствия отказа президента России от мирных переговоров с турбулентностью во время авиаперелета. Он подчеркнул, что сомнения Путина значительно менее опасны, чем сама война или полный срыв дипломатических шансов со стороны России.

В этом контексте Зеленский отметил ключевую роль репарационных кредитов, сформированных благодаря замороженным российским активам. По его словам, такие финансовые механизмы должны стать залогом экономической устойчивости Украины в случае продолжения агрессии со стороны Кремля.

Я думаю, что Америка будет давить санкциями и даст нам больше оружия, если он (Путин, – 24 Канал) будет все отвергать,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что именно гарантии безопасности и вооруженная поддержка будет справедливым запросом со стороны Украины к США. Владимир Зеленский отметил и необходимость систем ПВО и ракет дальнобойной дальности для защиты от российской агрессии.

Заметим, что 15 декабря прошли переговоры украинской и американской делегаций в Берлине. Так, по данным СМИ, Соединенные Штаты предложили Киеву широкий пакет гарантий безопасности, построенный по логике статьи 5 НАТО, в обмен на согласие на территориальные компромиссы с Россией.

Другие заявления президента по аспектам мирного плана