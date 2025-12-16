Відповідну заяву президент України зробив під час спілкування із журналістами, інформує 24 Канал.

Що буде, якщо Путін відкине мирний план?

Глава держави порівняв можливі наслідки відмови президента Росії від мирних переговорів з турбулентністю під час авіаперельоту. Він підкреслив, що сумніви Путіна значно менш небезпечні, ніж сама війна або повний зрив дипломатичних шансів з боку Росії.

У цьому контексті Зеленський наголосив на ключовій ролі репараційних кредитів, сформованих завдяки замороженим російським активам. За його словами, такі фінансові механізми мають стати запорукою економічної стійкості України у разі продовження агресії з боку Кремля.

Я думаю, що Америка буде тиснути санкціями й дасть нам більше зброї, якщо він (Путін, – 24 Канал) буде все відкидати,

– сказав Зеленський.

Він також наголосив, що саме гарантії безпеки й збройна підтримка буде справедливим запитом з боку України до США. Володимир Зеленський зазначив і необхідність систем ППО та ракет далекобійної дальності для захисту від російської агресії.

Зауважимо, що 15 грудня пройшли перемовини української та американської делегацій у Берліні. Так, за даними ЗМІ, Сполучені Штати запропонували Києву широкий пакет безпекових гарантій, побудований за логікою статті 5 НАТО, в обмін на згоду на територіальні компроміси з Росією.

