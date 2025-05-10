Про це розповідає Суспільне з посиланням на запит Міністерства юстиції України, передає 24 Канал. На Полтавщині понад 1,5 тисячі ухилянтів уже отримали постанови про блокування рахунків за порушення мобілізаційних правил.

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Не сплатив штраф – залишився без майна

Якщо вони не сплатять штрафи вчасно, під арешт потраплять не лише кошти, а й нерухомість – навіть автомобілі можуть передати на потреби ЗСУ.

Зокрема, блокування відбувається у межах виконавчого провадження після того, як ТЦК та СП фіксують порушення й штраф не сплачено у встановлений строк, зауважили у Мін’юсті.

Якщо ухилянт не сплатить штраф протягом 15 днів, виконавча служба має право заблокувати рахунки, нарахувати подвійну суму штрафу та додаткові витрати. Під стягнення потрапляють гривні, валюта, а у разі їх відсутності – усе інше майно, крім того, яке захищене законом.

Наприклад, не можуть забрати одяг, ліки, холодильник, один мобільний телефон на особу, посуд, релігійні речі, запас продуктів на три місяці та засоби для людей з інвалідністю.

У разі відсутності сплаченого боргу держава може арештувати автомобілі або житло й передати їх безоплатно на користь ЗСУ. Такі рішення ухвалюють місцеві військові адміністрації відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану".