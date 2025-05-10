Об этом рассказывает Общественное со ссылкой на запрос Министерства юстиции Украины, передает 24 Канал. На Полтавщине более 1,5 тысячи уклонистов уже получили постановления о блокировании счетов за нарушение мобилизационных правил.

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Не оплатил штраф – остался без имущества

Если они не оплатят штрафы вовремя, под арест попадут не только средства, но и недвижимость – даже автомобили могут передать на нужды ВСУ.

В частности, блокировка происходит в рамках исполнительного производства после того, как ТЦК и СП фиксируют нарушения и штраф не уплачен в установленный срок, отметили в Минюсте.

Если уклонист не оплатит штраф в течение 15 дней, исполнительная служба имеет право заблокировать счета, начислить двойную сумму штрафа и дополнительные расходы. Под взыскание попадают гривны, валюта, а в случае их отсутствия – все остальное имущество, кроме того, которое защищено законом.

Например, не могут забрать одежду, лекарства, холодильник, один мобильный телефон на человека, посуду, религиозные вещи, запас продуктов на три месяца и средства для людей с инвалидностью.

В случае отсутствия уплаченного долга государство может арестовать автомобили или жилье и передать их бесплатно в пользу ВСУ. Такие решения принимают местные военные администрации в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения".