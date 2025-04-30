Проблемой является и также, что система в значительной степени ушла от советской. В эфире 24 Канала лейтенант Государственной пограничной службы Украины Артем Овдиенко объяснил, как, по его мнению, должен был бы выглядеть мобилизационный процесс, чтобы минимизировать имеющиеся сложности.

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Что надо изменить в мобилизации

В украинском обществе возникло неоднозначное отношение к мобилизации по ряду причин. Работа территориальных центров комплектования иногда вызывает немало вопросов. Это и не только породило проблему с большим количеством уклонистов.

Я понимаю, чего боятся уклонисты, откуда у них этот страх,

– отметил Артем Овдиенко.

Лейтенант ГПСУ объяснил, что процесс мобилизации, по его мнению, должен выглядеть так: военкомат получает запрос от воинской части о потребности в тех или иных военнослужащих. Поэтому открывает базу данных и находит того, кто в его зоне ответственности имеет соответствующие навыки. После военком связывается с идеальным кандидатом, а он, при необходимости, связывается с воинской частью, где появилась вакансия, чтобы уточнить все детали.

"Вот так в идеальном мире должна была бы происходить мобилизация. Но выясняется, что почему-то в ТЦК нет информации о военнообязанных. Поэтому они обязаны присылать повестки для уточнения данных, и уже на месте все узнавать. Это неправильно", – подчеркнул военный.

По его словам, система функционирует совсем не идеально. По наблюдениям Овдиенко, хорошо работает "сарафанное радио". Когда военные возвращаются с фронта, рассказывают о том, как реально все происходит и таким образом поощряют украинцев участвовать в Силах обороны.

Важно! Даже находясь в тылу, военным можно помочь. Присоединяйтесь к сбору на машину для минометчиков по ссылке или же присылайте комфортный донат на номер банка: 4441 1111 2837 0313.

Заметим, на днях в Генштабе ВСУ сообщили, что военнослужащих ТЦК без боевого опыта и без соответствующих ограничений по состоянию здоровья отправят в зону боевых действий. На их должности будут назначать лиц, которые получили ранения или контузии и не способны служить в боевых подразделениях по состоянию здоровья.