Що робити, якщо втратили документи на нерухомість?

Через війну багато українців стикаються з втратою, пошкодженням або псуванням документів на нерухоме майно, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Водночас це не позбавляє людину права власності на квартиру, будинок чи земельну ділянку, адже в Україні діє система державної реєстрації речових прав, яка фіксує ці відомості у відповідному Реєстрі.

Законодавство передбачає кілька шляхів відновлення втрачених документів – отримання дубліката, нового примірника або завіреної копії, залежно від виду документа. У виняткових випадках, коли підтвердити право власності іншим способом неможливо, застосовується судовий порядок визнання такого права. Головне – діяти у межах закону та своєчасно звертатися до компетентних органів.

Якщо втрачено або пошкоджено витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, жодних додаткових дій від власника не потрібно. Такий витяг лише підтверджує факт державної реєстрації, а не є правовстановлюючим документом. У будь-який момент інформацію можна повторно отримати через ЦНАП, нотаріуса або онлайн – через портал "Дія".

У разі втрати свідоцтва про право власності чи державного акта на землю, виданих до 1 січня 2013 року, власник може зареєструвати своє право у Державному реєстрі без подання цих документів. Для цього використовуються архівні дані Реєстру прав власності або Державного земельного кадастру. Звернутися можна до ЦНАПу чи нотаріуса, а в окремих регіонах – до будь-якого такого органу на території України.

Якщо ж втрачено нотаріально посвідчений договір або свідоцтво про право на спадщину, власнику видається дублікат документа. Для цього необхідно звернутися до нотаріуса, який посвідчував документ, або до державного нотаріального архіву у разі припинення його діяльності.

Зверніть увагу! Коли ж підтвердити право власності через реєстри чи нотаріальні архіви неможливо – наприклад, через їх знищення або перебування на тимчасово окупованій території, – єдиним шляхом залишається звернення до суду. Позов про визнання права власності подається за місцезнаходженням нерухомості або до найближчого суду, якщо правосуддя на цій території не здійснюється.

