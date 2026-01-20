Что делать, если потеряли документы на недвижимость?

Из-за войны многие украинцы сталкиваются с потерей, повреждением или порчей документов на недвижимое имущество, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. В то же время это не лишает человека права собственности на квартиру, дом или земельный участок, ведь в Украине действует система государственной регистрации прав, которая фиксирует эти сведения в соответствующем Реестре.

Законодательство предусматривает несколько путей восстановления утраченных документов – получения дубликата, нового экземпляра или заверенной копии, в зависимости от вида документа. В исключительных случаях, когда подтвердить право собственности другим способом невозможно, применяется судебный порядок признания такого права. Главное – действовать в рамках закона и своевременно обращаться в компетентные органы.

Если потеряно или повреждено выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество на недвижимое имущество, никаких дополнительных действий от владельца не требуется. Такая выписка лишь подтверждает факт государственной регистрации, а не является правоустанавливающим документом. В любой момент информацию можно повторно получить через ЦНАП, нотариуса или онлайн – через портал "Дія".

В случае потери свидетельства о праве собственности или государственного акта на землю, выданных до 1 января 2013 года, владелец может зарегистрировать свое право в Государственном реестре без представления этих документов. Для этого используются архивные данные Реестра прав собственности или Государственного земельного кадастра. Обратиться можно в ЦНАП или нотариуса, а в отдельных регионах – в любой такой орган на территории Украины.

Если же утерян нотариально удостоверенный договор или свидетельство о праве на наследство, владельцу выдается дубликат документа. Для этого необходимо обратиться к нотариусу, который удостоверял документ, или в государственный нотариальный архив в случае прекращения его деятельности.

Обратите внимание! Когда же подтвердить право собственности через реестры или нотариальные архивы невозможно – например, из-за их уничтожения или пребывания на временно оккупированной территории, – единственным путем остается обращение в суд. Иск о признании права собственности подается по местонахождению недвижимости или в ближайший суд, если правосудие на этой территории не осуществляется.

