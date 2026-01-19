Как внести изменения в акты гражданского состояния?

Актовые записи гражданского состояния содержат сведения о важнейших жизненных событиях человека: рождение, брак, расторжение брака, изменение имени, установление отцовства, усыновление или смерть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. В некоторых случаях такие записи требуют уточнения, исправления или дополнения – порядок этих действий разъясняет Министерство юстиции.

Смотрите также Доверенность из-за границы: как оформить документ, действующий в Украине

Процедура внесения изменений регулируется Законом Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния" и специальными правилами, утвержденными Министерством юстиции. Основаниями для изменений могут быть решение суда, заявления родителей или других уполномоченных лиц, акты об изменении имени, брак или расторжение брака, а также решение органов опеки и попечительства.

Как и кто имеет право подавать заявление?

Подать заявление имеют право лицо, в отношении которого составлена актовая запись, его родители, опекуны или попечители, наследники умершего или представители органов опеки. Обращение возможно лично или через представителя при наличии нотариально заверенных полномочий.

Заявление подается в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, через центр предоставления административных услуг или в дипломатическое или консульское учреждение Украины за рубежом. Во время военного положения обратиться можно в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на подконтрольной территории.

Для рассмотрения заявления необходимо подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, соответствующее свидетельство и документы, подтверждающие основания для внесения изменений. Документы на иностранном языке подаются вместе с заверенным переводом.

Какие есть еще особенности подачи заявления?

Закон также предусматривает отдельные условия для лиц с инвалидностью, в частности возможность подачи заявления без собственноручной подписи или с привлечением переводчика жестового языка. Общий срок рассмотрения заявления составляет до трех месяцев, а в отдельных случаях - может быть сокращен или продлен в соответствии с установленными правилами.

Важно! Если актовые записи были составлены на негосударственном языке или хранятся на временно оккупированных территориях, изменения в них вносятся специально определенными подразделениями государственной регистрации с учетом действующего законодательства.

Копия вместо оригинала: как заверить, чтобы имела полную юридическую силу?