Що таке секретний заповіт та як він оформлюється?

Поняття секретного заповіту закріплене у статті 1249 Цивільного кодексу України. Йдеться про форму волевиявлення, за якої заповідач не розкриває зміст документа навіть нотаріусу.

Заповіт подається нотаріусу в заклеєному конверті з особистим підписом заповідача. Нотаріус не має права знайомитися з текстом, а лише посвідчує факт прийняття документа на зберігання.

Після цього:

конверт із заповітом поміщається в інший, також запечатується, а на зовнішній частині зазначаються дані заповідача: ім’я, дата народження та дата прийняття заповіту.

документ зберігається у спеціальному сейфі.

а вже після смерті заповідача нотаріус відкриває секретний заповіт у присутності свідків та оголошує його зміст.

Зверніть увагу! Навіть якщо на оголошенні присутні не всі спадкоємці, текст все одно зачитується, а відсутні особи можуть ознайомитися з протоколом пізніше.

Вимоги до свідків також визначені законом. Вони мають бути повністю дієздатними, не зацікавленими у спадщині та не перебувати у родинних зв’язках зі спадкоємцями. Спадкоємці, їхні близькі родичі та сам нотаріус свідками бути не можуть.

Які є ризики пов’язані із секретним заповітом?

Головний ризик секретного заповіту полягає в тому, що воля заповідача може бути сформульована нечітко або суперечливо. Якщо після відкриття документа виникають сумніви щодо його змісту, нотаріус фіксує тлумачення спадкоємців і їхню згоду або заперечення.

Довідково: секретний заповіт може містити положення, які суперечать вимогам закону. Наприклад, розподіл земельної ділянки та будинку на ній між різними особами. Така ситуація є проблемною, оскільки відповідно до статті 120 Земельного кодексу України та статті 377 Цивільного кодексу України право на землю переходить разом із розташованою на ній нерухомістю.

Разом з цим, як і звичайний заповіт, секретний заповіт можна скасувати або змінити. Для цього заповідач подає відповідну заяву або складає новий заповіт. Нотаріус у такому разі робить відмітку в реєстрі нотаріальних дій та книзі обліку заповітів, що відповідає загальним правилам спадкового права.

