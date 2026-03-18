10 марта в Германии подтвердили отправку нового пакета поставок оружия для Украины. Он предусматривает отправку дополнительных ракет PAC-3, переносных зенитных комплексов, управляемых ракет AIM-9 и IRIS-T, а также комплектов запасных частей для систем Patriot и IRIS-T. В то же время в Берлине отметили, что и в дальнейшем будут поддерживать развитие систем ПВО украинского производства.