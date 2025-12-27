Издание Financial Times сообщает, что встреча лидеров состоится уже завтра, пишет 24 Канал.

Смотрите также Есть прогресс, – эксперт сказал, с чем Зеленский поедет к Трампу

Чего можно ожидать от встречи во Флориде?

Встреча Зеленского и Трампа запланирована на курорте Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. Европейский чиновник утверждает, что этот разговор должен стать кульминацией активных консультаций, которые продолжаются с ноября 2025 года после появления 28-пунктного мирного плана США.

Напомним, пункты первого варианта мирного соглашения для прекращения войны в Украине разработал спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Однако Украина и Европа настаивали справедливо доработать документ.

После обсуждения наиболее политически чувствительных положений мирного плана Штатов, документ представят России.

В то же время Зеленский подтвердил подготовку к встрече, отметив, что переговоры будут проходить на самом высоком уровне. Мол, многое можно решить до Нового года.

О чем лидеры будут общаться на встрече?