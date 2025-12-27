Видання Financial Times повідомляє, що зустріч лідерів відбудеться вже завтра, пише 24 Канал.

Чого можна очікувати від зустрічі у Флориді?

Зустріч Зеленського та Трампа запланована на курорті Мар-а-Лаго у Флориді 28 грудня. Європейський чиновник стверджує, що ця розмова має стати кульмінацією активних консультацій, які тривають з листопада 2025 року після появи 28-пунктного мирного плану США.

Нагадаємо, пункти першого варіанту мирної угоди для припинення війни в Україні розробив спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв разом зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Однак Україна та Європа наполягали справедливо доопрацювати документ.

Після обговорення найбільш політично чутливих положень мирного плану Штатів, документ представлять Росії.

Водночас Зеленський підтвердив підготовку до зустрічі, зазначивши, що переговори відбуватимуться на найвищому рівні. Мовляв, багато що можна вирішити до Нового року.

Про що лідери спілкуватимуться на зустрічі?