О вероятных вариантах развития событий на встрече лидеров информирует 24 Канал со ссылкой на материал NBC News.
Читайте также Зеленский заявил, что готов отвести войска с передовой, но при одном условии, – FT
Чего ожидать от переговоров Зеленского и Трампа?
По оценке телеканала, речь идет об очередном этапе сложной дипломатической игры с высокими ставками, в которой возможности Зеленского добиться конкретных результатов выглядят довольно ограниченными.
Один из аналитиков NBC News отметил, что ключевая интрига остается неизменной и заключается в том, готова ли Москва пойти на уступки или согласиться на справедливое мирное соглашение.
В материале также упоминаются многочисленные предыдущие переговоры, которые не дали результата, одновременно подчеркивается, что сейчас появились новые сигналы. Со стороны Киева якобы раздаются намеки на возможную готовность к определенным компромиссам с Россией.
Сам Зеленский отметил, что вопрос предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности для Украины, которые должны были бы сдержать будущую российскую агрессию, в значительной степени зависит от позиции Трампа.
Вместе с тем NBC News обращает внимание, что украинский исторический опыт демонстрирует риски возложения на международные гарантии как на долгосрочную защиту, напомнив о провале Будапештского меморандума.
Напомним, в декабре 1994 года, под давлением международных партнеров, Украина подписала Будапештский меморандум. Документ предусматривал предоставление Киеву гарантий безопасности от США, Великобритании и России в обмен на отказ от ядерного оружия.
Телеканал также отметил, что пока не понятно, насколько оптимизм Зеленского разделяют другие западные лидеры. Хотя во время недавних встреч он продемонстрировал сплоченность с европейскими партнерами и премьер-министром Канады Марком Карни, признаков быстрого прорыва в мирном процессе пока не видно.
Кроме того, остается неопределенным, как на последние мирные инициативы Киева в конце концов отреагируют как российский лидер Владимир Путин, так и сам Дональд Трамп.
К слову, по данным FT Зеленский заявил, что Украина готова отвести войска с передовой для создания демилитаризованной зоны, если Россия сделает то же самое.
NBC News подчеркивает, что жесткие условия, которых Кремль придерживается на протяжении всей войны, и в дальнейшем существенно расходятся с видением мира, предложенным украинской стороной.
Зеленский в США: последние новости
Президент Украины прибыл во Флориду (Майами) для встречи с Дональдом Трампом, она запланирована на 20:00 по киевскому времени. Украинскую делегацию будут представлять также Умеров, Соболев, Гнатов, Бевз и Кислица.
В 21:00 лидеры проведут телефонный разговор с европейскими партнерами и генсеком НАТО для координации позиций по гарантиям безопасности и мирного процесса.