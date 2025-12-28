Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Какими могут быть гарантии безопасности для Украины?

В США заявляют о значительном прогрессе в мирных усилиях. В то же время в НАТО говорят: с Трампом нет сценария, где был бы низкий уровень риска.

В начале этого месяца в Берлине в течение двух дней обсуждений между официальными лицами из Европы, Украины и Соединенных Штатов был согласован ряд гарантий безопасности, подобных статье 5 Соглашения НАТО. Они позволят сдерживать дальнейшую российскую агрессию, создавать механизмы урегулирования конфликтов и мониторить заключение мирного соглашения. В них также будут четко определены последствия для России в случае нарушения ею соглашения,

– сказано в статье.

Один из высокопоставленных чиновников США назвал пакет гарантий безопасности очень мощным. Более того – "самым надежным набором протоколов безопасности, который когда-либо видели".

Трамп готов представить гарантии безопасности, поддерживаемые США, Конгрессу, сказал второй чиновник, назвав пакет "платиновым стандартом" того, что Вашингтон может предложить Украине,

– информирует CNN.

Европейские лидеры не будут представлены на встрече.

Интересно! Вечером 28 декабря в Генштабе заявили, что украинские эксперты JATEC впервые присоединились к отработке механизмов статьи 5 Договора НАТО на учениях LOYAL DOLOS 2025. Они работали вместе, чтобы оценить способности одного из корпусов быстрого развертывания НАТО как боевого армейского подразделения Альянса.

