Підприємство перебуває під санкціями ЄС, США та низки інших країн-партнерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Російський виробник акумуляторів для БпЛА опинився під атакою дронів

У Єльці, що у Липецькій області Росії, під ударами БпЛА опинився "Єлецький елементний завод" або ПАТ "Енергія".

Це найбільше у Росії підприємство з виробництва хімічних джерел струму. Йдеться зокрема про акумулятори для військових дронів. Також його продукцію використовують в авіації, морському флоті, радіотехніці та системах різного військового і цивільного призначення.

За це підприємство внесено до санкційних списків ЄС, США та інших країн.

Російські ЗМІ повідомляють про пожежу на території заводу та близько 4 постраждалих. Місцеві жителі чули десяток вибухів у небі. Влада попереджає про можливі обмеження у роботі інтернету та мобільного зв'язку, щоб "підвищити ефективність захисту від БпЛА".

Дрони атакують ПАТ "Енергія": дивіться відео (увага, нецензурна лексика!)

ПАТ "Енергія" у Єльці під атакою БПЛА: дивіться відео (увага, присутні лайливі слова!)

Дрони налетіли на "Єлецький елементний завод": дивіться відео (увага, присутня лайка!)

У Єльці БпЛА атакують завод акумуляторів: дивіться відео (увага, нецензурна лексика!)

Дрони два дні атакують Росію

Нагадаємо, Росія заявила про атаку майже 500 дронів за 2 доби, деякі з яких летіли на Москву, і всі нібито були збиті. Атаки дронів спричинили зупинку роботи аеропортів Москви та інших міст, а також пошкодження, зокрема у Тулі, де понівечено покрівлю багатоквартирного житлового будинку.

Як повідомляють росЗМІ, 22 травня на Великому Кам'яному мості (і довкола Кремля) силовики виставили посилені пости з військовою технікою, зокрема з комплексами РЕБ. В окрузі зникли зв'язок та інтернет.

На території об'єкта "Роснєфті" в Рязані зафіксовано пожежу після атаки безпілотників, з яких, за твердженням Росії, було збито п'ять.

У Підмосков'ї ударний безпілотник влучив в об'єкт на території військового парку "Патріот". З початком вторгнення в Україну парк став майданчиком для військової пропаганди.

Дрони вночі 22 травня також атакували оборонний завод "Сплав" в Тулі, який виготовляє авіаційні ракети та важкі вогнеметні системи.

21 травня в Орловській області Росії дрони атакували Болховський завод напівпровідникових приладів. За словами Коваленка, Болховський завод спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління, які використовуються в танках Т-72Б3, Т-90М, самохідних гаубицях, ракетах "Іскандер" та Х-101, системах РЕБ "Красуха" та "Житель", а також тактичних засобах зв'язку армійського рівня. Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії.