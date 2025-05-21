Зокрема, завод спеціалізується на виробництві мікросхем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

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Що відомо про Болховський завод

За словами Коваленка, Болховський завод спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління, які використовуються в танках Т-72Б3, Т-90М, самохідних гаубицях, ракетах "Іскандер" та Х-101, системах РЕБ "Красуха" і "Житель", а також тактичних засобах зв'язку армійського рівня.

Попри міжнародні санкції, Болховський завод продовжував імпортувати західні технології через треті країни та "паралельний імпорт", зокрема компоненти з Тайваню, Південної Кореї, Японії та навіть США,

– додає керівник ЦПД.

Зазначимо, що Болховський завод напівпровідникових приладів (АТ "БЗПП") є важливим елементом російської військової промисловості. Він співпрацює з концерном "Сузір'я" та іншими структурами оборонно-промислового комплексу Росії.

За даними деяких джерел, підприємство щорічно випускає до 3 мільйонів приладів. Загалом на ньому працюють близько 700 співробітників.