В частности, специализируется на производстве микросхем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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Что известно о Болховском заводе

По словам Коваленко, Болховский завод специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления, которые используются в танках Т-72Б3, Т-90М, самоходных гаубицах, ракетах "Искандер" и Х-101, системах РЭБ "Красуха" и "Житель", а также тактических средствах связи армейского уровня.

Несмотря на международные санкции, Болховский завод продолжал импортировать западные технологии через третьи страны и "параллельный импорт", в частности компоненты из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже США,

– добавляет руководитель ЦПД.

Отметим, что Болховский завод полупроводниковых приборов (АО "БЗПП") является важным элементом российской военной промышленности. Он сотрудничает с концерном "Созвездие" и другими структурами оборонно-промышленного комплекса России.

По данным некоторых источников предприятие ежегодно выпускает до 3 миллионов приборов. Всего на нем работают около 700 сотрудников.