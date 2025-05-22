Кажуть, що усі БпЛА нібито були збиті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про атаку БпЛА на Росію

У російському Міноборони заявили, що з 20:00 21 травня до 8:00 22 травня "певео" збила 485 дронів.

34 БпЛА летіли на Москву, 27 із них нібито збила "певео".

Після 10:00 безпілотники знову намагалися прориватися у російську столицю. Мер каже, що було зафіксовано щонайменше 8 БпЛА у напрямку міста. На місці падіння уламків працювали спеціалісти екстрених служб.

Атаки стали причиною зупинки роботи аеропортів Москви та інших міст. Наприклад, лише "Домодєдово" припиняло роботу 4 рази за 22 травня.

Не минулося й без руйнувань – у Тулі дрон пошкодив покрівлю багатоквартирного житлового будинку.

Російське Міноборони прозвітувало, що:

над Бєлгородською областю збили 26 БпЛА,

над Орловською – 135,

над Брянською – 59,

над Курською – 121,

️над Рязанською – 15,

над Липецькою – 4,

над Воронезькою – 7,

️над Смоленською – 3,

над Ростовською – 2,

над Калузькою – 13,

над Тульською – 20,

над Московською – 63,

над Володимирською – 6,

над окупованим Кримом та Чорним морем – 3,

️на маршрутах прольоту – ще 8.

Нагадаємо, що посеред дня дрони намагалися атакувати Рязанський НПЗ. Місцеві кажуть, що уламки впали поблизу.