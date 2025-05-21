Уразили важливий об’єкт ВПК агресора в ніч на 21 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також У Росії внаслідок атаки дронів пошкоджений Болховський завод напівпровідникових приладів

Удар по Болховському заводу

В Генштабі зазначають, що це одне з провідних підприємств Росії в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів.

Основними напрямками діяльності цього заводу є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.

Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал",

– ідеться в повідомленні.

Цей завод перебуває під міжнародними санкціями. Попри це, він щорічно виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єкта уточнюється,

– розповіли деталі в Генштабі.

Там підкреслили, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України.